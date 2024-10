James Norton e Thomasin McKenzie compiono delle ricerche contro l'infertilità nel trailer di Joy

Il 22 novembre arriverà su Netflix il film Joy, con star James Norton e Thomasin McKenzie, e il trailer anticipa le prime scene del progetto che racconterà la storia vera della ricerca che ha portato alla nascita della prima bambina concepita grazie alla fecondazione assistita.

Il video mostra infatti le difficoltà affrontate durante le ricerche scientifiche e gli ostacoli affrontati a causa dei giudizi etici e morali.

Cosa racconterà il film

Joy racconta il percorso, durato oltre 10 anni, che ha reso possibile la nascita di Louise Joy Brown attraverso la prospettiva della giovane infermiera ed embriologa Jean Purdy, che ha unito le forze con lo scienziato Robert Edwards e il chirurgo Patrick Steptoe per scoprire come risolvere il problema dell'infertilità.

Secondo la descrizione ufficiale di Netflix, il film "celebra la perseveranza e la meraviglia della scienza mentre segue questo trio di anticonformisti e visionari che hanno superato sfide e molta opposizione per realizzare il loro sogno e, nel farlo, permesso a milioni di persone di sognare con loro".

Il cast e i realizzatori

Joy sarà presentato in anteprima mondiale al BFI London Film Festival il 15 ottobre.

Alla regia c'è Ben Taylor, mentre Jack Thorne ha firmato lo script da una storia firmata da Rachel Mason.

Nel cast del lungometraggio britannico ci sono Thomasin McKenzie (che avrà la parte di Purdy), Bill Nighy (nel ruolo di Steptoe), James Norton (attore che avrà il ruolo di Edwards), Charlie Murphy (Trisha), Tanya Moodie (Muriel), Ella Bruccoleri (Lesley Brown), Douggie McMeekin (John Brown), Rish Shah (Arun).