This Town, Michelle Dockery protagonista della nuova serie di Steven Knight per BBC

This Town, la nuova serie tv prodotta da BBC e targata Steven Knight accoglie Michelle Dockery tra i suoi protagonisti.

This Town dà il benvenuto a Michelle Dockery. La nuova serie tv firmata da Steven Knight per BBC avrà tra i suoi protagonisti la star di Downton Abbey e Defending Jacob.

Le riprese dello show del creatore di Peaky Blinders Steven Knight sono già partite in quel di Birmingham, e tra i suoi interpreti troviamo svariati attori britannici come Nicholas Pinnock (Marcella) e David Dawson (My Policeman), ma anche, riporta Variety, Michelle Dockery, la Lady Mary della celebre serie tv Downton Abbey.

Anatomy of a Scandal: Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend star della serie Netflix

This Town, composta da sei episodi, era precedentemente stata intitolata Two Tone, e racconta la storia di "una famiglia allargata e quattro giovani che verranno attirati dal molto del 2 tone ska, genere esploso a Coventry e Birmingham tra i tardi anni '70 e i primi anni '80, unendo la gioventù di più etnie".

"È un progetto che mi sta molto a cuore" ha detto Knight dello show "Riguarda un periodo storico che ho vissuto e conosco bene, e dei personaggi con cui sento di essere cresciuto. È una lettera d'amore a Birmingham e Coventry, ma spero che gente da tutto il mondo possa connettere con la serie e rivedercisi".