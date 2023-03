Please Don't Feed the Children: Michelle Dockery sarà la star dell'opera prima di Destry Allyn Spielberg

Destry Allyn Spielberg, figlia del maestro del cinema, debutterà alla regia di un film con Please Don't Feed the Children e la protagonista sarà Michelle Dockery.

Le riprese inizieranno a fine aprile in New Messico, dopo che la figlia di Steven Spielberg ha deciso di posticipare la produzione di Four Assassins (and a Funeral) e cambiare il progetto con cui debuttare alla guida di un lungometraggio.

Please don't feed the children è un film scritto da Paul Bertino e viene descritto come un thriller psicologico.

Al centro della trama ci sono le conseguenze di un'epidemia che ha sterminato la popolazione adulta. Un gruppo di orfani decide di intraprendere un viaggio verso sud per andare alla ricerca di una nuova vita, ritrovandosi però alle prese con una donna folle che mantiene un pericoloso segreto.

Destry Allyn Spielberg aveva debuttato alla regia con il corto intitolato Let Me Go the Right Way, di cui ha scritto la sceneggiatura insieme a Owen King.

La filmmaker ha dichiarato: "Sono così grata nell'avere l'opportunità di portare questa storia sullo schermo con un team così collaborativo e fonte di ispirazione. Questo film è molto più di un semplice horror. Si tratta di un sogno che diventa realtà con un talento del calibro di Michelle Dockery. Sono entusiasta di addentrarmi nel genere con il nostro incredibile cast e la nostra troupe".

Dockery, star della serie e dei film di Downton Abbey, ha recitato anche in Defending Jacob e nella miniserie Anatomy of a Scandal. Prossimamente Michelle sarà protagonista della miniserie This Town.