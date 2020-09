Anatomy of a Scandal: Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend star della serie Netflix

Netflix ha annunciato che saranno Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend i protagonisti dalla serie Anatomy of a Scandal.

Il cast della nuova serie Anatomy of a Scandal, prodotta per Netflix, è stato ufficialmente annunciato e nei ruoli dei protagonisti ci saranno Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend.

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo scritto da Sarah Vaughan e le riprese dovrebbero svolgersi nei prossimi mesi nella città di Londra.

Lo show Anatomy of A Scandal è stato creato da David E. Kelley e Melissa James Gibson, ex showrunner di House of Cards. Alla regia degli episodi ci sarà S.J. Clarkson (Succession). La serie sarà composta da sei puntate.

Sienna Milleravrà il ruolo di Sophie Whitehouse, laureata a Oxford, moglie e madre di due figli, la cui vita apparentemente perfetta sta per implodere.

Michelle Dockery sarà invece l'avvocato Kate Woodcroft, specializzata nei processi legati a crimini di tipo sessuale. La donna ha compiuto una rapida scalata verso i vertici del proprio settore e ha in mano il caso della vita.

Rupert Friend ha infine la parte di James Whitehouse, l'ambizioso e carismatico ministro che ha sempre, almeno fino a questo momento, condiviso la sua fortuna, anche con la moglie.

La serie racconterà quello che accade quando un giovane politico viene accusato di stupro. Sophie è sicura che il marito sia innocente, mentre il procuratore distrettuale Kate è ugualmente convinta sia colpevole.

Il progetto è di tipo antologico e in ogni stagione potrebbe esserci alla base del racconto uno scandalo diverso.