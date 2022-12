This is the year, su Prime Video in streaming da oggi

This Is the Year, il film dramedy del 2021 diretto da David Henrie con Vanessa Marano e Bug Hall, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 dicembre 2022.

Un nerd liceale ha un unico obiettivo: conquistare finalmente la ragazza dei suoi sogni. Nel frattempo, insieme ai suoi amici più stretti, sta organizzando un lungo viaggio per andare a incontrare il loro gruppo musicale prediletto, che si esibirà al festival più importante dell'anno. Così, diverse storie si intrecceranno, sorprendendo tutti i personaggi di questa storia: in particolare, però, il nostro protagonista scoprirà che il vero amore può trovarsi anche nel più inaspettato dei luoghi...

Locandina di This Is the Year

Nel cast troviamo anche Vanessa Marano, Jake Short, Alyssa Jirrels, Gregg Sulkin, Bug Hall, David Henrie, Jeff Garlin, Laura Marano, Kate Katzman, Gregg Christee e Big Joe Henry. Per presentare il film la produttrice Selena Gomez e il regista David Henrie, entrambi ex co-protagonisti nella serie Disney I maghi di Waverly, hanno messo in atto una vera e propria anteprima virtuale. Il biglietto includeva l'accesso al party prima della proiezione, con Gomez e Henrie, il film, una sessione di Q&A con il cast - tenuta dalle star di TikTok Charli e Dixie D'Amelio, e una performance dei Lovelytheband.