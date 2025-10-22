This Is Me, un cast stellare per la seconda puntata su Canale 5: da Amadeus alla sorpresa Angelina Mango

Lo show di Silvia Toffanin celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini con ospiti d'eccezione, musica dal vivo e momenti inediti. This Is Me torna in prima serata mercoledì 22 ottobre su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Dopo un debutto che l'ha visto al secondo posto negli ascolti (dopo Il commissario Montalbano) This Is Me rilancia con una seconda puntata dal sapore-evento. Protagonista assoluta questa sera è Lorella Cuccarini, omaggiata da amici storici e nuovi volti in un flusso continuo di ricordi, performance e sorprese costruito ad arte da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in scaletta spiccano Amadeus, i Pooh e soprattutto l'attesissima Angelina Mango. Ma scopriamo di più con le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre su Canale 5.

This Is Me: ospiti, duetti e ricordi per la serata dedicata a Lorella Cuccarini

Tra aneddoti, filmati d'archivio e numeri live, la festa per i 40 anni di carriera di una delle icone della TV del passato, Lorella Cuccarini, chiama a raccolta un parterre di ospiti trasversale che farà impazzire giovani e meno giovani.

Amadeus ritrova Lorella nel segno della grande tv generalista, Marco Columbro - storica spalla della conduttrice e ballerina - torna sul piccolo schermo per aggiungere una nota nostalgica dei varietà che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Ma non è tutto. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti riportano lo spirito di Striscia la notizia, mentre sul fronte musica sfilano i Pooh e Nina Zilli, il maestro Beppe Vessicchio tiene le redini della serata come solo un grande maestro sa fare. Dalla famiglia di Amici di Maria De Filippi arrivano invece Alessandra Celentano, il coreografo Garrison ed Elena D'Amario, con Mida e la vincitrice Sarah Toscano a rappresentare la nuova onda del talent di Canale 5.

Angelina Mango, è lei la più attesa della seconda puntata di This is Me

Angelina Mango, da Sanremo a This is Me

Dopo il trionfo a Sanremo 2024, l'apparizione di Angelina Mango nel salotto di Toffanin è quella che tutti aspettano. La cantautrice potrebbe regalare un duetto o un omaggio speciale, facendo da ponte tra la tv del passato e la generazione social. In questo equilibrio tra memoria e presente si gioca la cifra di This Is Me: un varietà contemporaneo che usa i ricordi come volano narrativo e la musica come linguaggio comune.

This Is Me guarda anche allo sport: la Roma in studio e l'effetto "wow"

A stemperare la retorica dell'omaggio ci pensano le incursioni calcistiche: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy portano in studio, infatti, tutto lo spirito della Roma, strizzando l'occhio ai segmenti virali del web. È il tipo di contaminazione che allarga il pubblico e moltiplica le clip "condivisibili" del giorno dopo. Funzionerà per gli ascolti di questa seconda puntata?

Dove e quando vedere This Is Me: orari e streaming

La seconda puntata di This Is Me è in onda questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 21.30 su Canale 5 e in streaming, live e on demand, su Mediaset Infinity.