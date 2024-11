This is me: da Annalisa a Big Mama, tutti gli ospiti della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera, mercoledì 27 novembre, torna su Canale 5 e in prima serata lo show This is me con tanti ospiti per celebrare i successi di Amci di Maria de Filippi, da Alessandra Amoroso ad Annalisa.

Dopo il clamoroso successo della prima puntata - che ha totalizzato più di tre milioni di telespettatori - su Canale 5 torna This is me. Il 27 novembre e in prima serata, Silvia Toffanin torna a condurre il suo nuovo show.

Nato sulla falsariga di Verissimo, il format si trova a celebrare i 25 anni di successi di Amici di Maria de Filippi. Il talent, infatti, nel corso del tempo, ha sfornato e forgiato tanti artisti della musica e del ballo. E ora This is me li "chiama a raccolta" per raccontare il loro percorso verso il successo. Ecco chi ci sarà nella seconda puntata.

This is me: ospiti della seconda puntata

Si comincia proprio da Annalisa, cantautrice vincitrice del Premio della Critica di Amici nel 2011 e oggi conosciuta per le hit sfornate nel corso degli anni, che le hanno fruttato diversi dischi di platino. Con lei ci sarà Anbeta Toromani, che fu sul podio della seconda edizione del talent (nel lontano 2003) e da allora è stata coreografata, oltre a essere diretta da grandi registi teatrali e ballato con l'indimenticabile étoile Carla Fracci.

Ci sarà poi Alessandra Amoroso, vincitrice nel 2009 e grandissima stella della musica italiana con all'attivo sette album in studio tutti con esordio alla prima posizione della classifica FIMI.

Annunciato anche Andreas Müller, ballerino vincitore di nel 2017, compagno di Veronica Peparini, a lungo nel cast dei professionisti del talent di Maria de Filippi. Con lui ci sarà Gaia, cantautrice italo-brasiliana, che nel 2023 è reduce dal successo di quattro platini con il brano Sesso e Samba con Tony Effe.

E poi Giordana Angi cantautrice e musicista italo-francese vincitrice del Premio della Critica nel 2018. Senza dimenticare Giulia Stabile, ballerina professionista nel cast di Amici, da lei vinto nel 2020 e co-conduttrice dello show di successo del sabato sera di Canale5 "Tu Si Que Vales".

Non mancherà Umberto Gaudino, vincitore di numerosi tornei nazionali e internazionali di ballo latino, allievo di Amici nel 2018 e da subito tra le fila dei ballerini professionisti del programma. Poi sguardo ai volti più recenti come Holden, Sarah Toscano, ultima vincitrice di Amici, e Lda. Tra i ballerini ci sarà anche Vincenzo di Primo e Vincenzo Durole.

Tra performance e video storici, con gli artisti si esibiranno: Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew.