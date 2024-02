This Is Me…Now: A Love Story, il consiglio di Ben Afleck a Jennifer Lopez

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno collaborato ad un nuovo progetto, This Is Me... Now: A Love Story, per il quale l'attore ha scritto la sceneggiatura. Un'odissea narrativa cinematografica che verrà distribuita il prossimo 16 febbraio.

Nel corso di una conferenza stampa, J.Lo ha raccontato il consiglio che le ha dato il marito:"Mi dicevo 'Non scrivo, non faccio questo'. Lui diceva 'Tu scrivi, tu dirigi, tu produci, tu coreografi, tu fai tutte le cose. Inizia ad abbracciare un po' chi sei" ha dichiarato la popstar.

Il ritorno di Bennifer

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati nell'estate 2022 dopo aver ripreso una relazione che avevano interrotto nei primi anni 2000, poco prima del matrimonio.

Ora la coppia torna a collaborare con il progetto visivo This Is Me... Now: A Love Story, diretto da Dave Meyers, che funge da accompagnamento per il suo album This Is Me... Now.

Jennifer Lopez ha spiegato l'origine del progetto:"Mi sono recata in studio e ho realizzato questo album e quando è finito ho pensato tra me e me: c'è di più in questa storia. C'è qualcosa di più grande che voglio fare con questa musica. Non so esattamente cosa voglio fare, ed è un po' per questo che abbiamo creato qualcosa che non era mai stato fatto prima, perché non si inseriva in una categoria specifica. Non proprio un film, non proprio un video ma comunque una storia, qualcosa di molto originale".