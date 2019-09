Thimotée Chalamet a Venezia 2019: le foto del red carpet

Timothée Chalamet Re di Venezia 2019: l'attore è apparso sul tappeto rosso del Festival per presentare il film Netflix di cui è protagonista.

Un boato così al Lido di Venezia raramente si era sentito. Fin dalle prime ore del mattino uno stuolo di fan, per lo più giovanissime, hanno affollato sfidando le intemperie, il red carpet per vedere lui: Timothée Chalamet. L'attore di Chiamami col tuo nome era al Festival per presentare, stavolta fuori concorso, un'altro film prodotto da Netflix: The King, dove lui interpreta un giovane Enrico V d'Inghilterra. A sfilare sul red carpet anche un'altra buona fetta del cast: Lily_Rose Depp, Joel Edgerton, Ben Mendelsohn e il regista David Michôd. Ovviamente prima del tappeto rosso, in giornata c'è stata la consueta conferenza e photocall che hanno richiamato un gran numero di fotografi e giornalisti. Ecco le foto!

Ispirato all'Enrico V di William Shakespeare, il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Re - racconta le gesta e la vita del giovane principe Hal, ribelle erede al trono che rifiuta la vita di corte vivendo tra il popolo, ma alla morte del tirannico padre è costretto a salire al trono con il nome di Enrico V dovendo assumersi quelle responsabilità dalle quali era sempre fuggito. Il film uscirà il 1 novembre 2019 negli Stati Uniti e speriamo presto anche in Italia.