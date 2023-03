Thierry Frémaux: "Solo i titoli americani dovrebbero vincere l'Oscar per il miglior film"

'L'Oscar per il miglior film deve andare a un'opera americana, come il César per il miglior film va a un film francese e il Goya va a un film spagnolo' secondo il boss di Cannes Thierry Frémaux.

Il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux è un sostenitore del cinema globale, ma con qualche paletto. Dal suo punto di vista, l'Oscar per il miglior film dovrebbe andare a un titolo americano e non internazionale.

Commentando gli Oscar 2023 con Variety, Frémaux ha dichiarato: "Ho pensato che la cerimonia fosse molto buona e mi ha reso felice vedere premiata Michelle Yeoh. Ma mi ha deluso il fatto che Steven Spielberg non sia stato premiato, perché il suo film è una lettera d'amore al cinema. Non capisco neanche perché Triangle of Sadness (vincitore della Palma d'oro a Cannes 2022) non possa competere per un Oscar come miglior film straniero, anche se è in inglese. Come può un film non americano vincere l'Oscar come miglior film visto che è una cerimonia in onore del cinema americano? Parasite ha vinto, è fantastico, ma è un film coreano".

Le regole dell'Academy stabiliscono che un lungometraggio, per appartenere alla categoria film straniero, debba avere più del 50% dei dialoghi in una o più lingue diverse dall'inglese, mentre gran parte di Triangle of Sadness (nonostante sia una coproduzione UE/Regno Unito) è parlato in inglese.

Frémaux ha aggiunto: "L'Oscar per il miglior film deve andare a un film americano, come il Cesar per il miglior film va a un film francese e il Goya va a un film spagnolo".

Il presidente di Cannes ha condiviso sentimenti simili con IndieWire agli Oscar del 2020, quando Parasite ha dominato la serata, dichiarando: "Forse sarebbe bello che l'America celebrasse il proprio cinema".

Frémaux ha citato Babylon e The Fabelmans come esempi recenti di cinema d'autore americano: "Il cinema è un oggetto sfuggente e dobbiamo rispettarne l'incertezza, la fragilità e la magia. Versare tonnellate di denaro non ha mai migliorato i film. Per far esistere i film, abbiamo bisogno prima di tutto di artisti e professionisti. Anche gli studi di Hollywood, la cui vocazione è generare profitto, hanno sempre rispettato questa regola immutabile. Speriamo che i film dei grandi autori americani ritrovino il loro pubblico negli Stati Uniti, che il pubblico possa godere ancora una volta delle grandi e belle storie per adulti. Siamo felici di vedere che questi film funzionano bene in Francia. Penso che il nostro paese sia stato il miglior territorio internazionale per Babylon di Damien Chazelle e il meraviglioso film di Steven Spielberg The Fabelmans sta prosperando qui". Poi ha aggiunto: "Quando si tratta di film d'autore americani, preferiscono uscire alla fine dell'anno per essere più vicini alla stagione degli Oscar. Ma devo ripeterlo: possiamo nascere a maggio a Cannes ed essere ancora vivi a marzo al Dolby Theater! Lo dimostriamo ogni anno".