The Witcher: Nightmare of the Wolf, il teaser e la data di uscita del film animato

Netflix ha svelato il teaser e la data di uscita di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato basato sulla saga fantasy.

Il film the Witcher: Nightmare of the Wolf ha ora una data di uscita: il 23 agosto, come svelato durante l'evento online WitcherCon in corso online.

Netflix ha regalato ai fan la locandina, che mostra uno spettacolare paesaggio, e le prime sequenze del progetto.

Netflix sta espandendo il mondo di The Witcher con uno spin-off animato, The Witcher: Nightmare of the Wolf di cui è stato condiviso un teaser che regala le prime sequenze dell'atteso progetto. La storia non si basa su nessuno dei romanzi e dei racconti di Andrzej Sapkowski, ma introdurrà un personaggio fondamentale della seconda stagione di The Witcher, Vesemir.

Nei libri, Vesemir è il mentore e una figura paterna per Geralt di Rivia. La storia esplorerà i suoi primi anni come Witcher dopo che il misterioso Deglan lo reclama attraverso la Legge della Sorpresa. The Witcher: Nightmare of the Wolf è stato realizzato dallo studio di animazione coreano Studio Mir e coinvolge anche la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich, ma il suo ruolo esatto è ancora sconosciuto.

Nel film verrà mostrata Kaer Morhen e un video introduce questo luogo iconico della saga: