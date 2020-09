The Witcher: Jason Momoa sarà protagonista del prequel?

Dopo il grande successo di The Witcher, Netflix sta sviluppando un nuovo progetto dedicato alla saga, un prequel che potrebbe vedere come protagonista Jason Momoa, che sarebbe in trattative per partecipare alla nuova serie tv.

Aquaman: il protagonista Jason Momoa in una nuova foto

Nelle ultime settimane sono circolate voci sul coinvolgimento dell'attore Jason Momoa, star di Aquaman, ma si pensava fossero infondate. Il Redianian Intelligence ha ora riferito, citando due fonti, che l'attore sarebbe attualmente in trattative per il ruolo principale in The Witcher: Blood Origin.

Un accordo ufficiale, però, non è stato ancora ufficializzato, per cui ancora non possiamo dire con certezza che il protagonista del prequel sarà davvero Jason Momoa, che dovrebbe interpretare il primo witcher del continente.

Ambientato nel mondo degli Elfi 1200 anni prima di quello di The Witcher, lo spin-off della serie inizierà nel periodo del cataclisma noto come Congiunzione delle Sfere, durante il quale i mondi di umani, elfi e mostri, tra le altre cose, si sono fusi. La serie sarà di sei episodi ma non abbiamo ulteriori dettagli.