The Witcher 2, Natalie Dormer nel cast della seconda stagione?

The Witcher 2 potrebbe avere Natalie Dormer tra i membri del cast dei nuovi episodi? Secondo alcuni rumor, il nome dell'attrice di Game of Thrones - Il Trono di Spade sarebbe emerso più volte negli ultimi tempi in relazione al popolare show.

A ipotizzare la partecipazione dell'attrice nella serie è Redanian Intelligence, che come ricorda il sito Comicbook, di solito è abbastanza affidabile quando si tratta della serie Netflix. A quanto pare, trattandosi comunque di indiscrezioni non confermate, il nome di Natalie Dormer sarebbe comparso tra quelli dei componenti della crew di The Witcher, e sarebbe stato fatto anche da qualche addetto ai casting.

Le voci non significano necessariamente che l'attrice sia parte del progetto fantasy di Netflix, ma non sarebbe la prima veterana di Game of Thrones a unirsi al cast dello show: Kristofer Hivju, ovvero Tormund Giantsbane nella serie targata HBO, è stato già confermato per la prossima stagione.

Se così fosse, Natalie potrebbe ritrovarsi nuovamente a condividere lo schermo con Henry Cavill, con cui aveva collaborato anche per la serie di Showtime, I Tudors - Scandali a corte. All'epoca la Dormer aveva il ruolo di Anna Bolena, la più celebre delle mogli di Enrico VII (Jonathan Rhys Meyers), e Cavill quello di Charles Brandon, il migliore amico del sovrano.