The Witcher 2: Kristofer Hivju, dopo Il Trono di Spade, nel cast della serie Netflix?

The Witcher 2 sembra potrà contare sulla presenza di Kristofer Hivju, interprete di Tormund nella serie Il Trono di Spade, tra i protagonisti delle puntate inedite.

La notizia della sua partecipazione allo show con star Henry Cavill è apparsa sul sito Redanian Intelligence che ha svelato i dettagli del ruolo che gli avrebbero affidato.

La parte che sarebbe stata affidata all'attore è infatti quella di Nigel che molti fan dei romanzi scritti da Andrzej Sapkowski pensano corrisponda a Nivellen. La descrizione del personaggio che debutterà nella seconda stagione di The Witcher viene descritto come "un uomo carismatico, intelligente e divertente". Nigel, che dovrebbe avere il volto di Kristofer Hivju, proviene inoltre da una famiglia aristocratica ed è stato maledetto per i crimini che ha compiuto in passato.

Uno dei racconti brevi della saga mostra Geralt di Rivia imbattersi in un maniero in rovina dove vive un nobile dall'aspetto mostruoso a causa di una maledizione. I dettagli sembrano quindi corrispondere a quanto narrato tra le pagine, ma per ora la produzione dello show non ha ancora confermato l'indiscrezione.

Nelle puntate inedite reciteranno anche Paul Bullion nel ruolo di lambert e asen Atour nella parte di Coen, mentre Carmel Laniado sarà la giovane Violet.

