The White Lotus, Lily Allen: "Feci un provino ma ovviamente non mi presero"

Lily Allen ha partecipato al podcast dell'amica Miquita Oliver, Miss Me?, e ha parlato della sua attenzione, in questo momento della cariera, verso il mondo della recitazione.

Nel corso della chiacchierata, Lily Allen ha confessato di aver partecipato ad un provino per una serie particolarmente famosa e di successo ma di non essere stata scelta.

Il provino di Lily Allen per The White Lotus

"Non ho mai fatto molti provini" ha spiegato Allen "Ma ho fatto un self-tape per The White Lotus: ovviamente, non mi hanno presa". La cantante ha intenzione di volersi mettere in gioco dopo anni di successo nel mondo della musica.

Una sequenza di The White Lotus

Lily Allen ha confessato anche di essere stata un po' spaventata nel girare dei self-tape, perché teme che i direttori di casting condividano i suoi video con altre persone:"Forse ora li farei, perché credo che alla gente importi meno di me. Ai tempi, non mi piaceva l'idea che un direttore di casting avesse una mia registrazione e potesse farla vedere in giro. Ora quella paura ce l'ho molto meno, non me ne importa più molto".

La parentesi da attrice di Lily Allen

Nonostante sia conosciuta principalmente per la sua carriera musicale, Lily Allen ha recitato in due spettacoli teatrali nel West End: 2:22 A Ghost Story e The Pillowman.

Quest'estate sarà protagonista di una produzione teatrale che rivisita Hedda Gabler in scena a Bath, nel Somerset. Nel 2023, Lily Allen aveva recitato anche nella serie The Dreamland.

"Spero davvero di avere più opportunità. Voglio espormi un po' di più, essere più coraggiosa nel fare self-tape e provare i casting, perché é qualcosa che mi piace e in cui penso di essere brava".