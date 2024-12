Lily Allen e David Harbour si sono separati? La cantante ha riattivato il suo profilo su Raya

David Harbour e Lily Allen, insieme da cinque anni, si sarebbero lasciati secondo quanto dichiarato da una fonte vicina alla coppia.

La cantante ha infatti riattivato il suo profilo sull'app di appuntamenti Raya, come dimostra una foto pubblicata dal DailyMail, e sembra voglia frequentare altre donne dopo la fine della sua relazione con la star di Stranger Things.

La fine dell'amore tra Lily e David

Lily Allen, su Raya, ha scritto nella propria bio 'Alla ricerca di qualcuno con cui iniziare insieme una terapia di coppia', aggiungendo inoltre che sta facendo visita a Los Angeles, ma vive a New York.

Il profilo sull'app della cantante è stato riattivato la scorsa settimana e un amico, di cui non è stata rivelata l'identità, ha ora confermato che la coppia si è separata.

Lily, comunque, non sarebbe alla ricerca di appuntamenti romantici perché non ha ancora divorziato e considera molto seriamente il matrimonio.

David Harbour aggiorna i fan sullo sviluppo di Una notte violenta e silenziosa 2

L'artista e David Harbour si erano incontrati proprio su Raya e recentemente Allen aveva rivelato, durante il suo podcast, che era 'stufa degli uomini' e attualmente non stava affrontando una situazione molto positiva. La cantante, in passato, nella sua autobiografia pubblicata nel 2018, aveva rivelato di aver avuto delle relazioni con altre donne durante la fine del suo precedente matrimonio.

Gli indizi sulla fine dell'amore

Nei video che accompagnano gli episodi del suo podcast, Lily non indossa inoltre l'anello di fidanzamento che David le aveva donato nel 2019 e un anno fa aveva deciso di non seguire più i profili social del marito.

Allen, durante una puntata del podcast, aveva inoltre dichiarato che è Aaron Batterham, fidanzato di sua madre Alison, la figura maschile nella sua vita che la sostiene maggiormente e che considera un esempio.

Per ora i portavoce di Harbour non hanno commentato l'indiscrezione che la coppia, sposatasi nel settembre 2020, si sia ufficialmente separata.