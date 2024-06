Harry Potter, un'attrice del cast ricorda l'incontro 'non amichevole' con Lily Allen

Miriam Margolyes, conosciuta per il ruolo della professoressa Sprite nella saga di Harry Potter, è tornata a far parlare di sé nel corso dell'Hay Festival, durante il quale si è soffermata sulle celebrità che proprio non le vanno a genio. L'attrice, che già in passato aveva generato qualche discussioni con alcune dichiarazioni sui fan di Harry Potter, ha rivangato un episodio di dieci anni fa.

Nel 2014, ospite del Graham Norton Show, Margolyes ha incrociato un'altra ospite del programma in occasione del chat show. Nel corso degli anni, è apparsa nello show di BBC One accanto a celebrità come Gemma Artenton, Stanley Tucci, Sarah Snook e Matthew Perry. Ma c'è un nome che non le ha attirato molta simpatia: la cantante Lily Allen.

Una collega antipatica

"Durante il programma pensava che tutto la riguardasse. Pensò 'Chi è questa donna? Miriam chi?'. Non era amichevole e non mi piaceva, quindi le ho mostrato la mia antipatia, il che non è stato molto carino da parte mia perché era molto più giovane di me e avrei dovuto semplicemente insegnarle a comportarsi".

Miriam Margolyes in una scena di Harry Potter

Nel corso dell'Hay Festival, Margolyes non ha risparmiato critiche nemmeno a John Cleese, che sarebbe diventato 'uno stronzo'. Insieme ad altri ospiti presenti al Graham Norton Show, l'attrice fu protagonista anche di un siparietto con Matthew Perry, con il quale condivise un aneddoto a luci rosse. Le risate del pubblico contrastarono con lo shock di Perry che disse:"Onestamente, non credo di essermi mai sentito più a disagio di così in vita mia".

Miriam Margolyes ha ricordato con queste parole l'accaduto nel suo memoir:"Matthew si aspettava una conversazione blanda che rimanesse sulla superficie degli argomenti ma io mi stavo appassionando e mi sono subito lanciata, andando più a fondo".