The Whiskey Bandit, stasera Rai 4 propone la storia vera del rapinatore del whisky: trama e cast

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del thriller: stasera, sabato 30 agosto, alle 21.20 su Rai 4 va in onda The Whiskey Bandit, il film ungherese scritto e diretto da Nimród Antal. La pellicola è ispirata alla storia vera di Attila Ambrus, il leggendario rapinatore di banche che, prima di ogni colpo, era solito bere un bicchiere di whisky per farsi coraggio, diventando negli anni '90 una figura quasi mitica in Ungheria.

The Whiskey Bandit: la trama del film

La pellicola racconta la vicenda di Attila Ambrus, un uomo diviso tra sogni di riscatto e un destino criminale. Immigrato dalla Romania all'Ungheria, lavora come portiere di hockey ma fatica a sbarcare il lunario. Deluso dalle difficoltà della vita quotidiana e desideroso di ottenere notorietà, Attila decide di cambiare strada.

Così, armato di coraggio e whisky per attenuare la paura, inizia a rapinare banche, uffici postali e cambiavalute. Con travestimenti sempre diversi, rapidi colpi e un atteggiamento sorprendentemente gentile verso le vittime, il Whiskey Bandit diventa un mito popolare. Ma dietro l'immagine del rapinatore beffardo si nasconde un uomo fragile, diviso tra il bisogno d'amore e l'adrenalina della sua doppia vita, fino all'inevitabile resa dei conti. La nostra recensione di The Whiskey Bandit

Zoltán Schneider e Bence Szalay in The Whiskey Bandit

La vera storia di Attila Ambrus

The Whiskey Bandit si ispira alla vita reale di Attila Ambrus, soprannominato Viszkis (il bevitore di whisky), che negli anni '90 mise in scacco la polizia ungherese con oltre 20 rapine. Portiere di hockey per l'Újpesti TE, non riuscì mai a emergere nello sport e trovò nel crimine la sua personale rivincita.

Le sue rapine erano fulminee e spesso condotte senza violenza: entrava mascherato, prendeva i soldi e spariva in pochi minuti. La sua abitudine di bere whisky prima dei colpi contribuì a costruire la leggenda, alimentata anche da un certo fascino mediatico che lo rese quasi un eroe popolare. Catturato nel 1999, scontò anni di carcere e la sua storia continua ancora oggi a incuriosire scrittori, registi e giornalisti.

Il cast di The Whiskey Bandit

Bence Szalay : Attila Ambrus

: Attila Ambrus Barnabás Szabó : Attila Ambrus (da giov.)

: Attila Ambrus (da giov.) Zoltán Schneider : ispettore Bartos

: ispettore Bartos Piroska Móga : Kata

: Kata Viktor Klem : Géza Bota

: Géza Bota György Gazsó : Bota

: Bota Judit Pogány : Annuska

: Annuska Sándor Zsótér : padre di Kata

: padre di Kata Ildikó Tóth : madre di Kata

: madre di Kata Attila Ambrus: tassista

Viktor Klem e Bence Szalay

Dove vedere il thriller del sabato sera

The Whiskey Bandit, diretto da Nimród Antal, va in onda su Rai 4 stasera sabato 30 agosto 2025, a partire dalle 21:20. Il lungometraggio è inoltre disponibile in live streaming gratuito e on demand sulla piattaforma RaiPlay.