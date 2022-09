The Whale, il figlio di Nick Kroll "ha rovinato" la premiere del film con Brendan Fraser

Presentato in pompa magna alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, The Whale di Darren Aronofsky sembrerebbe aver convinto critica e pubblico soprattutto per la magistrale interpretazione di Brendan Fraser. A quanto pare, però, l'esperienza veneziana dell'attore sarebbe stata rovinata dal figlioletto di appena 20 mesi di Nick Kroll.

A rivelarlo è stato proprio il comico durante il Late Night Show di Seth Meyers: "Il tuo incubo peggiore avviene quando ti imbarchi in un volo con tuo figlio e non riesce a prendere sonno, piangendo e urlando per tutto il tempo. Dopo essere atterrati ho incrociato un uomo incappucciato, sembrava un boss della mafia, ed era Brendan Fraser, visibilmente arrabbiato e contrariato per quanto accaduto".

Nick Kroll ha poi rivelato che Brendan Fraser si era lamentato di come non fosse riuscito a dormire per tutta la durata del volo. Alla fine, però, i due si sono incrociati anche alla premiere di The Whale, come se nulla fosse accaduto.

"Ho potuto vedere il film e Brendan è fantastico. L'ho adorato in Encino Man ed è da sempre uno dei miei attori preferiti".

Dopo la premiere Veneziana, The Whale arriverà nelle sale il 9 dicembre, giusto in tempo per essere candidato agli Oscar 2023.