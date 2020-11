The Weeknd si è esibito con il volto fasciato agli AMAs 2020: ecco perché

The Weeknd è salito sul palco degli American Music Awards 2020 con il volto fasciato facendo preoccupare i suoi fan: dopo l'esibizione il cantante canadese ha spiegato il motivo del suo look.

The Weeknd ha ritirato il premio per il miglior album Soul/R&B con il volto fasciato agli AMAs 2020 ma il cantautore ha tranquillizzato i sui fan: "voglio sensibilizzare i giovani sui pericoli della guida in stato di ebbrezza".

Ieri sera sono stati assegnati gli American Music Award 2020, il premio per il miglior albuum Soul/R&B è stato assegnato a The Weeknd per After Hours. Il cantautore canadese ha accettato il premio presentandosi sul palco ed esibendosi con la faccia fasciata. Il suo look, che in un primo momento ha allarmato gli spettatori, è legato al messaggio sociale che The Weeknd sta portando avanti da alcuni mesi: il cantautore vuole sensibilizzare i giovani sui pericoli e le conseguenze della guida in stato di ebbrezza.

Ad agosto agli MTV Video Music Awards, The Weeknd è salito sul palco con la faccia insanguinata. In un'intervista a Esquire il cantante ha spiegato che la sua canzone Blinding Lights del suo ultimo album After Hours non vuole promuovere la guida in stato di ebbrezza ma sensibilizzare i giovani su quanto possa essere pericoloso questo tipo di atteggiamento.

Alla sua release negli store on line Blinding Lights ha raggiunto in ventiquattro ore oltre 8,5 milioni di visualizzazioni in streaming, nuovo record del 2020. Ieri sera quando è salito sul palco per ritirare il premio il cantautore ha dedicato la sua vittoria a Prince: "L'ultima volta che ho ricevuto questo premio, mi è stato dato dal grande Prince, che oggi non c'è più. Lui è il motivo per cui mi capita di sfidare costantemente il genere del Rhythm and Blues e vorrei dedicargli questo premio. Grazie"

The Weeknd, pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye, ha debuttato nel mondo della musica nel 2012 con la raccolta Trilogy seguita l'anno dopo dal primo album in studio Kiss Land. Ha collaborato con artisti come i Daft Punk e Ariana Grande Oltre ad aver vinto numerosi premi, tra cui ben tre Grammy Awards, è stato candidato al Premio Oscar per il brano Earned It inserito nella colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio.