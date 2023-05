The Weeknd ha cambiato nome sui social media dopo aver promesso di 'uccidere il suo alter ego'

The Weeknd ha deciso di cambiare nome sui social media dopo che in passato aveva promesso più volte di voler 'uccidere il suo alter ego'.

Dopo aver espresso il desiderio di "uccidere il suo alter ego", il celebre cantante canadese The Weeknd ha deciso di cambiare nome sui social media: la pop star ha annunciato il nuovo "pseudonimo" sui suoi profili social rivelando che da ora in poi si farà chiamare con il suo nome di nascita, Abel Tesfaye.

Il cambiamento era stato accennato per la prima volta su Twitter il mese scorso (3 aprile), quando l'artista aveva condiviso il seguente aggiornamento: "ABEL, conosciuto formalmente come The Weeknd?". Il tweet ha totalizzato oltre 124.000 like e numerose risposte da parte dei fan, che hanno condiviso le loro opinioni sul cambio di nome.

The Idol: The Weeknd e Lily Rose Depp in una scena

Il celeberrimo cantante aveva già rivelato di avere intenzione di cambiare nome all'inizio di questo mese, quando ha ammesso di voler "chiudere il capitolo The Weeknd" e proseguire i suoi progetti creativi con il vero nome: "Sto attraversando un percorso catartico in questo momento...".

"Sto arrivando a un punto in cui sono pronto a chiudere il capitolo The Weeknd", aveva dichiarato The Weeknd durante un'intervista di W Magazine. "L'album su cui sto lavorando ora sarà probabilmente il mio ultimo grande progetto come The Weeknd. È qualcosa che devo fare perché, a mio modo di vedere, ormai ho detto tutto ciò che potevo dire."