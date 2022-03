The Weekend Away, su Netflix in streaming da oggi

The Weekend Away, il nuovo thriller con Leighton Meester, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 3 marzo 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Beth parte verso la Croazia in compagnia di una sua carissima amica. Durante il viaggio, però, si verificheranno una serie di circostanze sospette, fino a quando quest'ultima scomparirà misteriosamente. Così, Beth sarà costretta a indagare su quanto sta accadendo, ma verrà anche accusata di essere la responsabile della sparizione dell'amica. Mentre il tempo stringe e tutto sembra non lasciare possibilità a Beth per sfuggire a questa incredibile vicenda, gli approfondimenti che inizierà a condurre apriranno nuovi scenari, assolutamente imprevisti.

The Weekend Away: Leighton Meester in un'immagine

Una nuova verità emergerà con evidenza, ma questo metterà in discussione tutte le certezze che Beth credeva di possedere... Alla regia del film ritroviamo Kim Farrant, autrice inglese già molto apprezzata per Strangerland, thriller del 2015 con Nicole Kidman in cui a scomparire misteriosamente sono i due figli dei protagonisti, stavolta in mezzo al deserto. The Weekend Away è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2022 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.