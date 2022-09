Sarah Paulson interpreterà la guru Gwen Shamblin Lara nello show HBO Max The Way Down

Sarah Paulson sale a bordo del nuovo progetto di HBO Max, The Way Down, dedicato alla figura della "guru" Gwen Shamblin Lara.

Sarah Paulson è pronta per un nuovo progetto seriale: sarà protagonista dell'adattamento sceneggiato di The Way Down, la docu-serie dedicata al personaggio della guru Gwen Shamblin Lara.

Secondo quanto riportato da Deadline, già ad aprile HBO Max aveva annunciato la lavorazione di questo documentario, che sarebbe stato dedicato alla figura della guru della dieta Gwen Shamblin, un progetto chiamato The Way Down. Ora, pare che Sarah Paulson interpreterà la donna, scomparsa nel 2021, producendo anche lo show.

Gwen Shamblin è diventata famosa negli anni grazie al suo metodo dimagrante cristiano chiamato "The Weigh Down Workshop". La 66enne predicava la lotta contro l'obesità, che secondo il suo credo era uguale al peccato.

Secondo Gwen, mangiare troppo, bere, fumare, drogarsi, fare sesso fuori dal matrimonio, essere gay, erano tutti peccati che violavano l'ordine universale creato da Dio per gli uomini. Lo scorso anno, a maggio 2021, Gwen è morta in un incidente aereo, dove si trovava con suo marito. L'aereo privato è caduto in un lago del Tennessee, poco dopo il decollo.