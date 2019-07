The Walking Dead: saldaPress conferma la fine del fumetto

Il numero 193 di The Walking Dead, in uscita questa settimana negli USA, segnerà la fine della saga, come confermato da saldaPress, casa editrice italiana che pubblica il fumetto di Robert Kirkman.

L'albo 193 è destinato a entrare nella storia del fumetto mondiale per una ragione semplice e inaspettata: si tratta dell'ultimo numero del capolavoro di Robert Kirkman. Un capolavoro iniziato più di 15 anni fa senza grandi aspettative e che invece, col trascorrere del tempo, ha 'infettato' tutti i media, fino a trasformarsi in un fenomeno cross-mediale di proporzioni gigantesche.

The Walking Dead finisce. E finirà a breve anche in Italia: saldaPress ha appena annunciato che a dicembre verrà pubblicato il volume 32 - l'ultimo della serie - e il direttore editoriale Andrea G. Ciccarelli ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, per celebrare un momento importante, che segna la fine di una storia per dare inizio alla leggenda:

"Sebbene Skybound ci avesse dato la possibilità di leggere in anteprima il #193 di The Walking Dead le parole 'THE END' alla fine dell'albo mi hanno lasciato comunque a bocca aperta. Come immagino stia succedendo a chi, in queste ore, legge l'albo negli USA. Il primo pensiero è stato che è un finale perfetto che arriva alla fine di una bella, bellissima storia, piena di personaggi indimenticabili. E che conclude un romanzo a fumetti durato 16 anni, un lunghissimo periodo di tempo in cui The Walking Dead è stato capace di cambiare in tanti modi la vita di tante persone in tutto il mondo. Ed è bello pensare che tutto ciò sia stato reso possibile da una storia. Quindi il sentimento principale che provo adesso è quello di gratitudine - come lettore e come editore - verso Robert Kirkman che, questa storia l'ha creata e l'ha scritta. E verso tutti coloro che, negli anni, ci hanno lavorato per portarla mensilmente ai lettori. Tra questi, in primis, ovviamente Charlie Adlard e Tony Moore che l'hanno disegnata, insieme a Cliff Rathburn Stefano Gaudiano e Dave Stewart che hanno aggiunto toni di grigio, inchiostri e colori. E, in generale, verso Skybound, uno dei nostri principali partner editoriali che dal 2010 non ha mai smesso di affidarci grandissime storie da pubblicare qui in Italia. E come dice anche il finale di The Walking Dead - tranquilli, nessuno spoiler - sono le storie il centro di tutto. E, in questo, Robert e la squadra Skybound restano imbattibili".

Come anticipato, il volume 32 dell'edizione brossurata - la prima pubblicata in Italia da saldaPress a partire dal 2005 - sarà l'ultimo. Questo significa che il Compendium 4, attesissimo dai lettori e in uscita nei primi mesi del 2020, sarà l'ultimo di quella edizione; e che il Libro 16 sarà l'ultimo dell'edizione cartonata. Ma saldaPress ha annunciato ufficialmente anche il destino dell'edizione bimestrale, che si concluderà col numero 70, e il numero di volumi che comporranno la nuova edizione, che verrà lanciata a fine luglio: THE WALKING DEAD RACCOLTA conterà in tutto otto volumi, da più di 500 pagine ciascuno. Un'occasione perfetta per iniziare a leggere il capolavoro creato e scritto da Robert Kirkman, disegnato all'inizio da Tony Moore e per oltre 15 anni da Charlie Adlard.

The Walking Dead 193 sarà in commercio in America a partire da domani, 3 luglio.