The Uninvited: Pedro Pascal, Elizabeth Reaser, Walton Goggins, Lois Smith nel cast del film di Nadia Conners

Il debutto alla regia di Nadia Conners, con The Uninvited, ufficializza nel suo cast Pedro Pascal, Elizabeth Reaser, Walton Goggins e Lois Smith incuriosendo ulteriormente sui lavori in corso.

The Uninvited, il nuovo lungometraggio di Nadia Conners, attualmente in produzione a Los Angeles, ha finalmente trovato i suoi protagonisti, confermando ufficialmente Pedro Pascal, Elizabeth Reaser, Walton Goggins e Lois Smith nel suo cast, segnando un debutto in pompa magna.

Lincoln: Walton Goggins in una scena

Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo al film, oltre al fatto che racconterà la storia di un uomo sconosciuto capitato casualmente a una festa. Il suo irrompere all'evento dovrebbe riflettersi direttamente su tutti gli invitati, causando momenti comici e una serie di riflessioni personali su ognuno di loro.

Strange Way of Life: Ethan Hawke e Pedro Pascal celebrano la fine delle riprese del Western LGBTQ+

"Avere un cast così incredibilmente talentuoso, con una forte chimica e produttori dinamici, al mio debutto alla regia è davvero un sogno che diventa realtà", ha detto la Connors parlando di The Uninvited. Rosie Fellner, Carlos Cuscó e Ari Taboada stanno producendo il film, con Cassian Elwes e Naomi Despres come produttori esecutivi, e WME Independent, addetta ai diritti globali.