The Underground Railroad: un nuovo teaser della serie diretta da Barry Jenkins

The Underground Railroad, il progetto di Barry Jenkins prodotto per Amazon Prime Video, arriverà prossimamente in streaming e il nuovo teaser regala qualche suggestiva immagine del progetto.

Il video si intitola In Aeternum, ovvero "per sempre", ed è accompagnato dalla musica di Nicholas Britell.

Barry Jenkins ha inoltre svelato a Indiewire qualche idea alla base del suggestivo teaser in cui il tempo sembra scorrere all'indietro: "Per me si tratta di controllo e abbiamo tutti avuto delle cose nella nostra vita che, mentre stanno succedendo vorremmo rifarle dal principio. E penso che sia realmente una questione di prospettiva. Si tratta della storia di Cora Randall (Thuso Mbedu) e c'è letteralmente un monologo nello show, in cui dice 'Se potessi rifare tutto dal principio eviterei di farlo".

The Underground Railroad è un adattamento del romanzo di Colson Whitehead. La serie è stata sviluppata da Barry Jenkins che, oltre a occuparsi della produzione e della sceneggiatura, ha inoltre firmato la regia delle puntate.

La storia è ambientata in una timeline alternativa in cui il network di abolizionisti Underground Railroad ha organizzato un sistema di luoghi sicure e strade in cui proteggere chi fugge dalla schiavitù. Al centro della trama ci saranno due schiavi in fuga da una piantagione della Georgia.

Nel cast ci sono Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre e Joel Edgerton. Al momento non si conosce la data di uscita su Amazon Prime Video.

Nel frattempo sono stati annunciati i nuovi progetti di Barry Jenkins che, oltre a realizzare un sequel del film Disney Il re leone, si prepara a dirigere un biopic su Alvin Ailey, sta scrivendo un adattamento di Virunga e inoltre collaborerà al revival di The Knick insieme alla star di Moonlight Andre Holland.