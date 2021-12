The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage e Pedro Pascal nelle prime foto

Nicolas Cage e Pedro Pascal sono i protagonisti della commedia The Unbearable Weight of Massive Talent, ecco le foto ufficiali del film.

Nicolas Cage è il protagonista del film The Unbearable Weight of Massive Talent, progetto in arrivo il 22 aprile nelle sale americane di cui sono state condivise le prime foto.

L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato della commedia in cui recita accanto a Pedro Pascal, spiegando cosa possono attendersi i fan dalla versione fittizia di se stesso.

The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage e Pedro Pascal in una foto del film

Nicolas Cage ha spiegato: "Nick Cage è una versione inventata di Nic Cage. Il personaggio si sente insoddisfatto e affronta il rifiuto che può accadere così spesso nella piccola città che è Hollywood. Non sono io. Mi sento piuttosto contento per come vanno le cose".

The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage in una foto del film

In The Unbearable Weight of Massive Talent Nick Cage accetta un milione di dollari per partecipare alala festa di compleanno di un boss criminale suo superfan, Javi (Pedro Pascal). Il protagonista sottolinea : "Javi ha una statua di cera di Nick e pensi 'Oh, potrebbe essere strano tra una star del cinema e un fan'. Ma sono entrambi cinefili, quindi stanno avendo delle bellissime conversazioni su Il gabinetto del dottor Caligari e Paddington 2".

The Unbearable Weight of Massive Talent: una foto del film con Nicolas Cage

Nel cast ci sono anche Neil Patrick Harris che avrà la parte dell'agente di Cage, Sharon Horgan e Lily Sheen nella parte dell'ex moglie e della figlia dell'attore, e Tiffany Haddish nei panni di un'agente della CIA che lo convince a compiere la missione sotto copertura e partecipare al compleanno.

The Unbearable Weight of Massive Talent: uno scatto del film

Cage avrà inoltre la parte di Nicky, una versione di se stesso più giovane che è parte della sua immaginazione. La star ha spiegato: "Ha dei capelli più lunghi e critica costantemente Nick sulle sue scelte riguardanti la carriera. Non ero particolarmente entusiasta all'idea di interpretare me stesso ma quando Tom Gormican mi ha mandato questa sceneggiatura, Nicky mi ha ricordato un po' Buddy Love di Jerry Lewis in Il professore matto, Ho sempre ammirato quello che aveva fatto con quel film. Per me Nicky ruba la scena".

The Unbearable Weight of Massive Talent: un'immagine del film

In The Unbearable Weight of Massive Talent Nicolas Cage interpreta il ruolo di se stesso. Nella finzione l'attore è insoddisfatto dal punto di vista professionale e in crisi economica, e accetta quindi l'offerta di 1 milione di dollari da parte di un suo pericoloso superfan (Pedro Pascal) che vuole partecipi al suo compleanno. La situazione prende una svolta inaspettata quando Cage viene assunto da un'agente della CIA (Tiffany Haddish) e obbligato a ispirarsi ai suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e le persone che ama dando vita alla sua interpretazione migliore.

Nel cast del film scritto e diretto da Tom Gormican, ci sono anche Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen e Neil Patrick Harris.