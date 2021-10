The Umbrella Academy 3: Netflix conferma la data di uscita e svela un'iconica location

Netflix ha confermato che l'uscita di The Umbrella Academy 3 avverrà nel 2022 ed ha inoltre svelato un'iconica location che i fan della graphic novel conoscono bene.

Netflix ha parlato della data di uscita di The Umbrella Academy 3, confermando che la nuova stagione della serie sarà aggiunta in catalogo nel 2022. Lo streamer ha inoltre svelato che nei nuovi episodi dello show verrà mostrata un'iconica location, ovvero l'Hotel Oblivion, che i fan dei fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá conoscono molto bene.

Quando sono trascorsi 14 mesi dall'uscita di The Umbrella Academy 2 su Netflix, gli utenti del servizio streaming si chiedono quanto ancora dovranno attendere per scoprire come andrà avanti la storia che vede protagonisti Vanya, Luther, Diego, Allison, Ben, Klaus e Cinque. Netflix ha quindi approfittato del compleanno della Umbrella Academy per confermare che l'attesa dei fan finirà nel 2022. Ancora qualche mese, dunque, ed il pubblico tornerà a ridere ed emozionarsi con i fratelli Hargreeves dopo il colpo di scena nel finale della seconda stagione, rilasciata a luglio 2020. La produzione della stagione 3 è iniziata all'inizio del 2021 ed ha dovuto rispettare i rigidi protocolli di sicurezza, terminando così ad agosto.

Inoltre, Netflix ha reso noto che la terza stagione della serie si svolgerà all'Hotel Oblivion, un luogo che i fan della graphic novel sulla quale si basa lo show conoscono molto bene. Hotel Oblivion è anche il titolo del terzo volume dei fumetti di The Umbrella Academy e si riferisce ad un luogo che ha una connessione con Sir Reginald Hargreeves. Nei fumetti, il patriarca della Umbrella Academy ha costruito segretamente una prigione per ospitare i supercriminali e l'ha isolata in una dimensione segreta. Questo è Hotel Oblivion, e viene scoperto dai membri della Umbrella Academy nel terzo volume dei fumetti.

Il modo in cui questo elemento verrà inserito nella serie Netflix rimane un mistero, almeno per il momento, ma la seconda stagione si è conclusa con i protagonisti della serie che sono tornati alla linea temporale attuale dopo la loro deviazione nella Dallas degli anni '60, solo per realizzare che l'intera linea temporale era stata cambiata. Il mondo in cui sono rientrati rivelava infatti un vivissimo Reginald Hargreeves, circondato da una formazione completamente diversa di ragazzini della Umbrella Academy. Si potrebbe quindi immaginare che, dopo questo incontro, Hargreeves prenderà Vanya, Luther, Diego, Allison, Klaus e Cinque e chiuderli nell'Hotel Oblivion finché non scopre cosa sta succedendo.

The Umbrella Academy è guidata dallo showrunner e produttore esecutivo Steve Blackman e vede protagonisti Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Colm Feore.