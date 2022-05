The Umbrella Academy 3: il trailer ufficiale anticipa l'uscita della nuova stagione

Netflix ha rilasciato il trailer di The Umbrella Academy 3, permettendo così ai fan di dare un'occhiata a ciò che accadrà nella nuova stagione della serie TV, la cui uscita sulla piattaforma streaming è prevista per il 22 giugno 2022.

A due anni di distanza dal rilascio della seconda stagione, The Umbrella Academy è pronto per tornare su Netflix con nuovi episodi che faranno luce su ciò che è accaduto una volta che i protagonisti hanno fatto ritorno a casa dopo una serie di viaggi del tempo piuttosto incasinati e incasinanti. La terza stagione dello show porterà i membri della Umbrella Academy in una linea temporale diversa, dove il loro padre adottivo, Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), ha creato un'altra squadra di supereroi, gli Sparrows.

Il nuovo trailer si apre con gli Hargreeves che arrivano a casa loro, venendo però accolti da Sir Reginald e dagli Sparrows. Diventa presto chiaro che gli imbrogli dei viaggi nel tempo che li hanno visti protagonisti nella seconda stagione hanno incasinato le cose, ed ora i fratelli Hargreeves sono intrappolati in una linea temporale in cui Sir Reginald non li ha mai adottati. Quel che è peggio è che sembra che abbiano creato un paradosso temporale che minaccia di inghiottire l'intera realtà.

Per evitare che il paradosso temporale divori tutto, i protagonisti di The Umbrella Academy devono trovare un modo per lavorare con gli Sparrows. Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi, poiché entrambe le famiglie sembrano riluttanti a collaborare. Il nuovo trailer, non a caso, è pieno di scene cui i due gruppi di fratelli si attaccano a vicenda con i loro stravaganti superpoteri. The Umbrella Academy ci ha già condotto dentro situazioni sfrenate, ma il trailer della terza stagione mostra che la serie diventerà ancora più imprevedibile di quanto non fosse già.

La terza stagione di The Umbrella Academy riporta Tom Hopper nei panni di Luther, David Castañeda in quelli di Diego, Emmy Raver-Lampman nei panni di Allison, Robert Sheehan nei panni di Klaus, Aidan Gallagher nei panni di Five, Elliot Page nei panni di Viktor e Justin H. Min nei panni di Ben. I nuovi membri del cast della terza stagione di The Umbrella Academy includono Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David e Javon Walton.