The Twilight Zone: il nuovo trailer della serie tv prodotta da Jordan Peele

La CBS ha diffuso un nuovo trailer di The Twilight Zone, la serie tv prodotta da Jordan Peele, reboot del celeberrimo show televisivo degli anni '60 conosciuto in Italia anche con il titolo di Ai confini della realtà.

Jordan Peele, attualmente al cinema con l'horror Noi (in Italia da 4 aprile), ha prodotto a livello esecutivo questo reboot di un classico della fantascienza insieme a Simon Kinberg. "Speriamo di riuscire a portare nel migliore dei modi l'eredità dell'originale davanti a un pubblico moderno, continuando a esplorare la condizione dell'essere umano ma con un linguaggio adeguato ai nostri tempi" ha dichiarato il regista premio Oscar per Scappa - Get Out. Motivando così la scelta di riportare in vita uno show che è stato fondamentale per la sua formazione: "Spesso ho come l'impressione che qualcuno abbia mischiato le carte in tavola, portandoci a vivere in una dimensione sbagliata. Così a un certo punto ho pensato che se Rod Serling fosse stato ancora qui avrebbe voluto creare molti nuovi episodi per descrivere i tempi che stiamo vivendo". Ecco il trailer di The Twilight Zone:

In particolare la clip ci fa fare la conoscenza dei protagonisti dei primi due episodi dello show, il comico Samir Wassan (Kumail Nanjiani) e Robert Wilson (Adam Scott). Mentre il personaggio di Nanjiani è un attore che, pur di conquistare la fama, si lascia abbindolare dalle promesse di un misterioso uomo interpretato da Tracy Morgan, quello di Adam Scott è un omaggio a uno degli episodi più famosi della serie classica, Nightmare at 20,000 Feet - e non a caso la puntata è intitolata Nightmare at 30,000 Feet. Un uomo è terrorizzato da una strana visione durante un viaggio in aereo: sembra che sia il solo a vedere un gremlin sull'ala del velivolo. Cosa spaventerà il personaggio di Adam Scott?

Per scoprirlo non resta che aspettare il 1° aprile, quando CBS manderà in onda i primi due episodi di The Twilight Zone, per poi riprendere con la normale programmazione settimanale a partire dall'11 aprile.