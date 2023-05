The transporter stasera su Italia 1: trama e cast del film prodotto da Luc Besson

Stasera su Italia 1, in prima serata, va in onda The transporter: cast e trama del film d'azione

Stasera, 5 maggio 2023, in prima serata su Italia 1 sarà trasmesso il film The Transporter, prodotto da Luc Besson e da lui sceneggiato insieme a Robert Mark Kamen. La regia è affidata a Louis Leterrier e Corey Yuen. . Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

The Transporter: Trama

Frank Martin, un ex agente delle forze speciali, vive un'esistenza tranquilla sulla costa francese nel Mediterraneo, salvo le occasionali missioni da "Trasportatore" mercenario. In grado di spostare carichi sia umani sia no, durante le sue missioni Frank si attiene scrupolosamente a regole che lui stesso si è imposto

The Transporter: Curiosità

The transporter è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Luglio 2003. Le riprese del film si sono svolte in Francia e negli Stati Uniti.

Due sono i sequel di The Transporter, action movie diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier nel 2002: Transporter: extreme, uscito nel 2005 e Transporter 3, uscito nel 2008. Leterrier ha diretto anche il secondo episodio, mentre alla regia del terzo c'è Olivier Megaton.

Durante il montaggio finale alcune scene sono state eliminate. In particolare, nella scena della battaglia al magazzino, Frank usa un coltello che viene poi tagliato nella versione americana.

Nella scena in cui Frank uccide lo scagnozzo del signor Kwai, viene brutalmente schiacciato dalle ruote del camion, ma questa scena è visibile solo nella versione francese. Nella versione americana, invece, Frank lancia semplicemente Wall Street sulla strada.

La nostra recensione di The Transporter. Il trailer del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

The Transporter: Interpreti e personaggi