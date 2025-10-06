The Traitors Italia: il trailer e la data di uscita del reality con Alessia Marcuzzi

La nuova serie Original italiana sbarca su Prime Video in esclusiva, con la conduttrice Alessia Marcuzzi a dirigere il gioco. Ecco le date in cui saranno rilasciati i sei episodi del reality.

Prime Video ha acceso i riflettori su uno dei reality più attesi della stagione, rilasciando il trailer e il poster ufficiali di The Traitors Italia, la versione italiana del celebre format olandese De Verraders, diventato un successo internazionale e trasmesso in oltre 25 nazioni. Il nuovo show Original promette suspense, inganni e strategia, il tutto sotto la guida esperta di Alessia Marcuzzi.

I concorrenti pronti al tradimento

Il cast, composto da volti noti del mondo dello spettacolo e del web, è pronto a scontrarsi in questo avvincente gioco psicologico. I partecipanti, annunciati lo scorso luglio, che si aggireranno nella spettacolare magione sono: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. Chi tra loro si nasconderà tra le fila dei temuti Traditori?

Il meccanismo del gioco e la storia di un format da record

The Traitors Italia è un reality show psicologico basato su un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi collabora per completare missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma tra i concorrenti si nascondono dei Traditori che mirano a ingannare e manipolare il resto del gruppo (i Leali) per accaparrarsi il premio finale solo per sé.

The Traitors Italia: il poster

I Leali, ignari dell'identità dei Traditori, devono lavorare insieme per smascherarli ed eliminarli dal gioco. La posta in palio è altissima: se anche un solo Traditore arriva alla fine, vince l'intero montepremi; se tutti i Traditori vengono smascherati, i Leali rimasti si dividono il premio equamente.

Il pluripremiato format ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. L'ultima edizione americana, condotta dall'attore scozzese Alan Cumming e vincitrice di un Emmy quest'anno, ha visto trionfare i Leali, che si sono spartiti un montepremi di circa 204 mila dollari.

The Traitors Italia, prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios in collaborazione con la Trentino Film Commission, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia con sei episodi. L'appuntamento è fissato per il 30 ottobre con i primi quattro episodi e proseguirà il 6 novembre con gli ultimi due.