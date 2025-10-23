The Traitors Italia debutta al Lucca Comics 2025: Alessia Marcuzzi e il cast pronti a incontrare il pubblico

Esperienze immersive, giochi di strategia e una speciale proiezione con Alessia Marcuzzi e i protagonisti dello show. Prime Video trasforma Lucca nel cuore del mistero.

Prime Video approda al Lucca Comics & Games 2025 con un'esperienza unica dedicata al mondo enigmatico e strategico di The Traitors Italia. Dal 29 ottobre al 2 novembre, i Sotterranei di San Colombano si trasformeranno nel cuore del gioco tra fiducia e inganno, offrendo al pubblico un viaggio immersivo nell'atmosfera del celebre reality show.

Un'esperienza immersiva aperta a tutti

Per tutta la durata del festival, i visitatori potranno esplorare un percorso esperienziale gratuito, tra scenografie suggestive, enigmi e installazioni ispirate all'universo di The Traitors Italia. L'ingresso sarà libero, con accesso giornaliero ai Sotterranei di San Colombano.

Gli appassionati potranno inoltre partecipare alla The Traitors Italia Live Experience, una vera e propria sfida di intuito, strategia e sopravvivenza psicologica, ispirata al celebre "Gioco della Tavola Rotonda". Le sessioni di gioco si terranno dalle 10:00 alle 19:00 e la partecipazione sarà gratuita, ma con prenotazione obbligatoria.

Alessia Marcuzzi e il cast di The Traitors Italia

Incontro con Alessia Marcuzzi e il cast

Giovedì 30 ottobre, al Cinema Astra di Lucca (ore 17:00), Alessia Marcuzzi e il cast dello show incontreranno il pubblico dopo la proiezione del primo episodio di The Traitors Italia. il cast di The Traitors Italia comprende Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

Il debutto su Prime Video

La versione italiana del format internazionale premiato ai BAFTA e agli Emmy è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con Trentino Film Commission, Azienda per il Turismo Val di Non e Castello del Buonconsiglio - Monumenti e collezioni provinciali. The Traitors Italia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in sei episodi:

dal 30 ottobre con i primi quattro episodi ,

con i , dal 6 novembre con gli ultimi due.

Sinossi

The Traitors Italia è un reality psicologico carico di suspense, dove un gruppo di personaggi famosi si sfida in una magione spettacolare per completare missioni, accumulare un montepremi e scoprire chi, tra loro, è un traditore. I "leali" dovranno collaborare per smascherare i "traditori", che invece tenteranno di manipolare e ingannare tutti per conquistare il premio finale. Se almeno un traditore riuscirà ad arrivare alla fine, terrà per sé l'intero montepremi; ma se i leali li elimineranno tutti, si divideranno la vincita in parti uguali.