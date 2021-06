The Toxic Avenger: Julia Davis ed Elijah Wood nel cast del reboot

Il reboot di The Toxic Avenger avrà nel proprio cast Julia Davis ed Elijah Wood, che affiancheranno sul set gli interpreti già annunciati coinvolti nel progetto.

La nuova versione portata sul grande schermo nel 1984 da Troma Entertainment proporrà un mix di storia di supereroi e tematiche ambientali, sovvertendo il genere con una storia dall'atmosfera simile a Deadpool.

Dirk Gently: Elijah Wood in un'immagine promozionale della serie

Attualmente la produzione non ha svelato i ruoli affidati in The Toxic Avenger a Julia Davis ed Elijah Wood, come accaduto in precedenza con Taylour Paige e Kevin Bacon. Tra i protagonisti ci saranno anche Peter Dinklage e Jacob Tremblay.

L'attrice è famosa peer aver creato serie come Sally4Ever, Camping, Human Remains, Nighty Night e Hunderby.

Elijah Wood ha invece recentemente recitato nella commedia horror Come to Daddy e ha già collaborato con il regia Macon Blair, che riporterà sul grande schermo The Toxic Avenger, in occasione del film I Don't Feel at Home in This World Anymore.

Il film originale è stato uno dei più grandi successi di Troma Entertainment, e ha dato vita a tre sequel, un musical teatrale, una serie a cartoni animati per bambini e un fumetto Marvel.

Macon Blair ha firmato anche la sceneggiatura che riporterà sul grande schermo la storia di un uomo comune che, caduto in un contenitore di rifiuti tossici, viene trasformato in un mutante che passa dall'essere un emarginato a un eroe inaspettato quando lotta per salvare il figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione.