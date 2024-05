The Tower: il film d'animazione sul dramma del popolo palestinese da oggi in streaming su OpenDDB

Disponibile da oggi in streaming su OpenDDB The Tower, pellicola d'animazione diretta dal norvegese Mats Grorud. La dura attualità, lo sguardo storico per capire il presente, ma da un punto di vista diverso, quello dei bambini: The Tower ci porta nella vita di una giovane palestinese e indietro nel tempo, a partire dall'esodo del 1948, nei luoghi oggi teatro di guerra dallo scorso ottobre, per confrontare l'amaro destino di diverse generazioni palestinesi. Il film, composto con sequenze girate con la puppet animation unite a scene create in 2D, è da oggi per la prima volta disponibile in streaming su OpenDDB (openddb.it/film/the-tower), la piattaforma che supporta la circolazione di opere indipendenti.

Di cosa parla The Tower

Beirut, Libano, oggi. Wardi, una bambina palestinese di undici anni, vive con tutta la sua famiglia nel campo profughi dove è nata. Il suo amato bisnonno Sidi è stato uno dei primi a stabilirsi nel campo dopo essere stato cacciato dalla sua casa nel 1948. Il giorno in cui Sidi le consegna la chiave della sua vecchia casa in Galilea, Wardi teme che il nonno abbia perso la speranza di tornare un giorno a casa. Mentre cerca la speranza perduta di Sidi nel campo, raccoglierà le testimonianze della sua famiglia, da una generazione all'altra.

Mats Grorud è un regista e animatore norvegese. Ha diretto due cortometraggi e ha lavorato come animatore in diversi lungometraggi, documentari e video musicali. Durante la sua infanzia, sua madre ha lavorato come infermiera nei campi profughi in Libano. Negli anni '90, Mats ha studiato all'Università americana di Beirut, in Libano, mentre lavorava come insegnante di inglese e di animazione nel campo profughi di Burj el Barjaneh. Sulla base delle testimonianze dei rifugiati e della sua esperienza, ha scritto la sceneggiatura del suo primo lungometraggio, The Tower, uscito nel 2018.

