The time machine stasera su Canale 20 Mediaset: cast e trama del film con Guy Pearce

Stasera Canale 20 Mediaset trasmette The time machine: cast, curiosità e trama del film con Guy Pearce

Il film The time machine sarà trasmesso stasera, 12 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense, è stata diretta da Simon Well. John Logan ha scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è di Klaus Badelt. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The time machine: Trama

Alexander Hartdegen, scienziato e inventore, vuole dimostrare che è possibile viaggiare nel tempo. La sua volontà diventa ostinazione dopo una tragedia personale che lo spinge a voler cambiare il passato. Sperimentando le sue teorie con una macchina del tempo di sua invenzione, Hartdegen viene scagliato nel futuro a 800.000 anni di distanza, e lì scopre che il genere umano è diviso in cacciatori e prede.

The time machine: Curiosità

The Time Machine è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 28 Marzo 2002. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Febbraio 2001 all'1 Gennaio 1970 negli Stati Uniti.

Il film si ispira all'omonimo romanzo di H. G. Wells e al film del 1960 L'uomo che visse nel futuro, di cui costituisce un remake.

Il regista Simon Wells è il pronipote di H.G. Wells, l'autore del romanzo originale La macchina del tempo. Simon ha voluto dirigere il film come un tributo al lavoro del suo bisnonno.

Il film ha incassato globalmente 123.729.176 dollari, a fronte di un budget di circa 80 milioni di dollari.

The time machine: Critica e Trailer

The Time Machine è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 28% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 42 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

The time machine: Interpreti e personaggi