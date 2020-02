The Third Day con Jude Law sarà la prima serie immersiva mai fatta

Jude Law sarà protagonista di The Third Day, serie tv targata Sky e HBO che sarà il primo show immersivo al mondo. Scritto da Dennis Kelly, l'ideatore di Utopia, insieme a Felix Barrett, il progetto vede la partecipazione anche della Plan B Entertainment e di Punchdrunk International.

La serie racconterà diverse storie singole - con qualche connessione interna da scoprire - in sei episodi: nei primi tre seguiremo il personaggio interpretato da Jude Law, negli ultimi tre invece seguiremo Naomie Harris. Law interpreta Sam, un uomo portato su un isola del Regno Unito dove conoscerà un gruppo di isolani molto fissati con il preservare le loro tradizioni a ogni costo. Naomie, invece, interpreterà Helen, una donna indipendente che arriva sull'isola cercando risposte, ma il cui arrivo farà precipitare gli equilibri instabili del posto.

Venezia 2019: uno scatto di Jude Law al photocal di The New Pope

Il portale Deadline ha riportato che The Third Day metterà in scena per la prima volta un evento live completamente immersivo correlato allo show: "Dopo i primi tre episodi, gli spettatori avranno la chance di diventare parte del mondo di The Third Day grazie a uno spettacolo immersivo dal vivo. Il pubblico sarà all'interno della storia mentre questa stessa sta accadendo live. I posti saranno limitati e lo spettacolo si potrà vedere online in streaming." Non ci sono state date ulteriori informazioni e, anzi, la cartella stampa HBO non riporta nessun dettaglio su alcun evento correlato alla serie.

Lo sceneggiatore Felix Barrett ha dichiarato però: "Raccontare una storia che occupa sia la TV sia un evento live è stata da sempre una mia ambizione. The Third Day sarà sia uno show tv sia un mondo in cui si può effettivamente entrare, per dare allo spettatore la possibilità di vivere e respirare la narrazione stessa." Il direttore della sezione Drama di Sky Studios, Cameron Roach, ha aggiunto: "The Third Day è davvero una serie innovativa. L'approccio originale alla narrazione è sconvolgente e siamo orgogliosi di poter condividere il mondo creato da Dennis e Felix con il nostro pubblico e invitarlo a vivere lo show in un modo che cambierà completamente le carte in tavola alla serie."