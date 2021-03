The Thing About Jellyfish: il film con Millie Bobby Brown sbarca su Netflix

The Thing About Jellyfish, film in sviluppo dal 2015 con Millie Bobby Brown, passa da Universal a Netflix che ha recentemente acquisito i diritti del progetto.

Il colosso dello streaming Netflix si è precipitato per acquisire i diritti dell'adattamento del romanzo The Thing About Jellyfish, di cui Millie Bobby Brown sarà sia protagonista che co-produttrice, che prima era in sviluppo con Universal.

Il progetto The Thing About Jellyfish è in fase di sviluppo dal 2015, dal momento in cui la star Reese Witherspoon annunciò che avrebbe prodotto il film attraverso con la sua etichetta di produzione Hello Sunshine. Nel 2019, poi, è entrata in gioco Millie Bobby Brown come protagonista e adesso il progetto, dopo aver iniziato lo sviluppo grazie a Universal, sarà nelle mani di Netflix che ne ha appena acquisito i diritti.

The Thing About Jellyfish continuerà ad essere diretto dalla regista keniota Wanuri Kahiu, che ha diretto Rafiki, il primo film LGBTQ del Kenya. La sceneggiatura sarà scritta da Molly Smith Metzler, nota per il suo lavoro in Orange is the New Black, Shameless e nella prossima serie Netflix Maid.

La trama di The Thing About Jellyfish segue una ragazza di nome Suzy, che vuole indagare sul tragico annegamento della sua migliore amica, che secondo lei è la causa di una rara puntura di medusa, motiva che la porta a ritirarsi in un mondo immaginario. Il romanzo è uno sguardo esistenziale sulla vita, la morte e la speranza raccontate attraverso gli occhi di una giovane studentessa e ha il potenziale per essere un film drammatico potente e commovente.

A breve Millie Bobby Brown tornerà su Netflix con la quarta stagione di Stranger Things, la serie è attualmente in lavorazione negli USA.