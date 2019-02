The Sun Is Also a Star: Yara Shahidi e Charles Melton nel trailer del film

The Sun Is Also a Star è la nuova commedia romantica con protagonisti Yara Shahidi e Charles Melton, rispettivamente protagonisti delle serie Grown-ish e Riverdale.

Al centro della trama ci sono il romantico studente universitario Daniel Bae e la pragmatica Natasha Kingsley, nata in Giamaica, che si incontrano e si innamorano in una giornata caotica e complicata a New York.

I due giovani si sono conosciuti per caso e la ragazza potrebbe essere presto espulsa dagli Stati Uniti, ritrovandosi così a combattere contro i suoi sentimenti per Daniel, convinto che sia il loro destino quello di rimanere insieme, e contro la burocrazia.

Ecco il trailer:

Il progetto è diretto da Ry Russo-Young (Prima di domani), mentre la sceneggiatura è firmata da Tracy Oliver che ha adattato il romanzo scritto da Nicola Yoon, già autrice di Everything, Everything.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 17 maggio e tra i produttori ci sono Leslie Morgenstein, Elysa Koplovitz Dutton e Pamela Hirsch.