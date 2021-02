The Suicide Squad: John Cena ha mangiato 40 empanadas per una scena del film

John Cena ha raccontato di aver mangiato 40 empanadas in un colpo solo per The Suicide Squad: a detta del wrestler, l'idea sarebbe stata di James Gunn.

John Cena ha raccontato di aver mangiato 40 empanadas in un colpo solo durante le riprese di The Suicide Squad di James Gunn. Addio agli addominali e benvenuto a un corpo nuovo di zecca e saturo di fagottini di pasta ripieni tipici dell'America Latina!

John Cena sul set di The Suicide Squad

John Cena ha avuto modo di raccontare la lavorazione di Suicide Squad: Missione Suicida in occasione del Tonight Show di Jimmy Fallon e ha mostrato la sua fotografia mentre regge la 37esima empanada. Come riportato da The Wrap, l'attore ha dichiarato: "Quello che vedi in foto è il volto della sconfitta. Ho dovuto fare una cosa del genere a causa della mente malata e contorta di James Gunn. Ho mangiato talmente tanto da farmi venire la nausea. Di sicuro, è stato quello il momento più complesso di The Suicide Squad".

Nel nuovo film diretto da James Gunn, John Cena interpreterà Peacemaker e tornerà a vestire i suoi panni in occasione di una nuova serie spin-off distribuita su HBO Max. Ma non finisce qui! Jimmy Fallon, infatti, ha chiesto a Cena se tornerà mai nel mondo della WWE e l'attore ha lasciato le porte aperte: "Sì, senza dubbio. Al momento il mondo sta attraversando un periodo molto complesso e io non sono presente in studio accanto a te. Sto lavorando su The Peacemaker e va benissimo così. Quando potrò, tornerò anche in WWE".

The Suicide Squad sarà distribuito da Warner Bros in day and date al cinema e su HBO Max a partire dal 6 agosto 2021. The Peacemaker, invece, non ha ancora una data di uscita. Al cinema, John Cena è noto per aver interpretato Bumblebee e per aver recitato in Fast & Furious 9.