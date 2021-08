The Suicide Squad: James Gunn condivide un incredibile disegno fatto da Peter Capaldi (FOTO)

James Gunn, regista del recente The Suicide Squad - Missione Suicida, ha appena condiviso l'incredibile disegno che Peter Capaldi, nel cast del film, ha realizzato a mano per lui, direttamente su un foglio della sceneggiatura del lungometraggio DC.

Quando è trascorso quasi un mese dall'uscita di The Suicide Squad - Missione Suicida nelle sale e su HBO MAX, James Gunn ha scelto far conoscere ai suoi fan il talento artistico di Peter Capaldi, attore che nel film interpreta il Pensatore (Thinker). Oltre ad essere un grande interprete sul piccolo e sul grande schermo, Capaldi può vantare anche ottime capacità per quanto riguarda il disegno, come testimonia la foto apparsa sulle pagine social di Gunn. Ricordiamo che nel film Capaldi interpreta Gaius Grieves, capo del progetto Starfish, contro il quale deve combattere la squadra di cattivi composta da Margot Robbie, Idris Elba, John Cena e gli altri protagonisti del film. Lo scienziato pazzo di Capaldi ha un aspetto unico, con una serie di parti elettroniche inserite nel suo cranio, presumibilmente per aumentare la sua intelligenza sovrumana.

Evidentemente, a Capaldi il ruolo è piaciuto talmente tanto che ha scelto di immortalarlo in uno schizzo realizzato a mano alla fine delle riprese. James Gunn ha condiviso il ritratto in questione, che Capaldi ha disegnato su una pagina della sceneggiatura, prima di regalarglielo. Il disegno è un'interpretazione incredibile del personaggio, completata con uno sfondo dettagliato e colorato pieno di stelle marine fluttuanti e mani in preda al panico che si protendono in preda al terrore. Non manca poi la dedica, in cui si legge: "A James, Grazie per questo periodo fantastico, sei il migliore. Con amore, Peter C.".

Questo livello di passione per il progetto da parte del cast e della troupe è probabilmente uno dei punti di forza che ha reso The Suicide Squad uno dei film DC più apprezzati di sempre. Il cast del film comprende anche Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi e Michael Rooker.