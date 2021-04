The Suicide Squad: James Gunn celebra il record stabilito dal trailer

James Gunn ha celebrato sul suo profilo Instagram il record stabilito dal trailer di The Sucide Squad, che si è affermato come il più visto di sempre dopo una settimana dalla sua uscita

Attraverso il suo profilo Instagram, James Gunn ha celebrato il record stabilito dal trailer di The Suicide Squad che, dopo una settimana dalla sua distribuzione, si è affermato come il red band più visto di sempre con ben 150 milioni di visualizzazioni.

James Gunn ha dichiarato: "Mi sono appena reso conto che il trailer red band di The Suicide Squad - Missione Suicida è il più visto di sempre dopo una settimana dalla sua distribuzione. 150 milioni di visualizzazioni sono un nuovo record per un trailer red band. Sono davvero grato per tutto quello che sta accadendo".

L'attesa da parte di pubblico e critica è notevole e i fan non attendono altro che tornare al cinema e poter entrare in sala per guardare il film. Warner Bros crede notevolmente nel progetto e ha già commissionato la realizzazione del suo spin-off, Peacemaker, distribuito da HBO Max. Come riportato da Comic Book, James Gunn ha raccontato: "Peacemaker è l'opportunità di vedere il mondo attraverso il punto di vista di uno stronzo. Sono molto felice di espandere The Suicide Squad e di concentrarmi sul passato di un suo personaggio. Tornare a lavorare con John, Peter e i miei amici di Warner, poi, è la ciliegina sulla torta".

The Suicide Squad sarà distribuito al cinema e su HBO Max a partire dal prossimo 6 agosto. Il film vede protagonista un cast corale che comprende i volti di Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Peter Capaldi e Sylvester Stallone. Al centro della storia ci sarà un gruppo di criminali detenuti nel penitenziario di Belle Reve inviato sull'isola di Corto Maltese per distruggere un laboratorio di epoca nazista che conduce pericolosi esperimenti.