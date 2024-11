The Substance: la regista ritira il film dal Camerimage in seguito ai commenti misogeni del direttore

Coralie Fargeat ha ritirato il suo film The Substance dal Camerimage Film Festival in seguito ai commenti sessisti del direttore del festival.

Coralie Fargeat ha ritirato il suo film The Substance dal Camerimage Film Festival in seguito ai commenti del direttore del festival sulle donne direttrici della fotografia.

"Dopo aver scoperto le parole altamente misogine e offensive del direttore del Camerimage Film Festival, ho deciso di ritirare 'The Substance' dal festival (e il direttore della fotografia Benjamin Kračun ha deciso di non partecipare)", ha scritto Fargeat in una dichiarazione pubblicata sul suo account X. "The Substance parla dell'impatto di questo tipo di comportamenti sul nostro mondo. Non dovremmo più tollerarli. Mandiamo il nostro sostegno a tutte le persone coinvolte nel festival e speriamo che questa decisione contribuisca a creare un cambiamento tanto necessario".

I commenti sessisti e misogeni

In una rubrica pubblicata sulla rivista Cinematography World, il direttore del festival Marek Żydowicz sembra suggerire che una maggiore rappresentanza di donne direttrici e registe nella selezione dell'evento potrebbe portare all'inclusione di "produzioni cinematografiche mediocri". "Dovremmo rifiutare ciò che è stimato e prezioso solo per 'fare spazio' alla necessità di un cambiamento sociale?", ha scritto.

"Mentre festival come Cannes, Berlino o Venezia vengono criticati per le loro selezioni dovute al fatto che soccombono o promuovono tendenze politiche o ideologiche, Camerimage rimane impegnato nei valori artistici come criterio principale per qualificare e promuovere l'arte cinematografica".

Anche Steve McQueen si è ritirato dal festival di Toruń, in Polonia, che prevedeva la proiezione del suo nuovo film "Blitz". "Dopo aver letto l'articolo di Marek Zydowicz sulle donne direttrici della fotografia, ho deciso di non partecipare alla prima serata di presentazione del mio film 'Blitz' questo fine settimana", ha detto McQueen in una dichiarazione a Variety. "Nonostante le sue scuse, non riesco a superare quelle che considero parole profondamente offensive. Ho un enorme rispetto per i direttori della fotografia di tutti i generi, comprese le donne, e credo che dobbiamo fare e pretendere di meglio per fare spazio a tutti".

In risposta alla partenza di McQueen, Żydowicz ha dichiarato a Variety: "È stato con grande tristezza che ho accettato la decisione di Steve McQueen di ritirarsi dal festival. Mi scuso ancora una volta e vorrei cogliere questa opportunità per sedermi in un forum aperto e parlare di come andare avanti insieme in modo più aperto e inclusivo. Il festival è qui per abbracciarci come comunità e per condividere l'apprezzamento delle immagini che ci stanno a cuore. Facciamo un discorso significativo insieme, come comunità, in modo da poter iniziare a ricostruire in modo più equo. Discutiamo e determiniamo i passi che renderanno il festival, il nostro settore, più aperto, unito e rappresentativo di tutte le voci".