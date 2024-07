The Substance: Demi Moore vuole diventare più bella e più giovane nel trailer del film premiato a Cannes

I Wonder Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Substance, film premiato al Festival di Cannes che vede protagonista una sensazionale Demi Moore, nei panni di un personaggio intenzionato a ignorare il procedere del tempo sul proprio corpo.

Nelle poche immagini che si susseguono nel filmato, vediamo il personaggio della Moore intenzionato non solo a diventare una versione più giovane di se stessa, ma anche più bella e più perfetta, come suggerisce la voce fuori campo.

Scritto e diretto da Coralie Fargeat, The Substance ha ricevuto il premio per la miglior sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes.

Di cosa parla The Substance?

Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama "The Substance". Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C'è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l'equilibrio... cosa può andare storto?

Demi Moore sull'horror The Substance: "Non è contro gli uomini, è contro i cog**ni!"

Nel cast del film anche Margaret Qualley e Dennis Quaid, scelto in sostituzione del compianto Ray Liotta, inizialmente designato a far parte del film. MUBI ha già previsto la distribuzione del film in Paesi come Stati Uniti, America Latina, Turchia, Canada, Paesi Bassi e India, mentre I Wonder Pictures lo distribuirà in Italia.

The Substance arriverà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre. Su queste pagine trovate già la nostra recensione del film.