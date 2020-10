The Specials – Fuori dal comune: il poster ufficiale del film in esclusiva

In esclusiva il poster ufficiale di The Specials - Fuori dal comune, il nuovo film di Olivier Nakache e Éric Toledano che uscirà nelle sale il prossimo 29 ottobre distribuito da EuroPictures. .

The Specials: manifesto italiano del film

The Specials - Fuori dal comune, il film del quale pubblichiamo il poster in esclusiva, è il nuovo film diretto da a Eric Toledano e Olivier Nakache. La pellicola è stata scelta per chiudere Cannes 2019 e ha vinto come Miglior Film il San Sebastián International Film Festival.

The Specials - Fuori dal comune porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo, storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela. Il film è diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, gli acclamati registi di pellicole come Quasi Amici, C'est la vie - Prendila come viene e Samba. La sceneggiatura è stata scritta da Olivier Nakache, Éric Toledano. I produttori esecutivi sono Nicolas Duval-Adassovsky, Hervé Ruet.

Vincent Cassel e Reda Kateb sono gli apprezzati protagonisti del film. I due attori Interpretano Bruno e Malik che hanno vissuto in un mondo diverso, quello dei bambini e degli adolescenti affetti da autismo. Responsabili di un'organizzazione senza scopo di lucro, Bruno e Malik insegnano ai giovani provenienti da aree disagiate ad assistere quei casi rifiutati dalle istituzioni e classificati come estremamente complessi.

The Specials - Fuori dal comune è stato accolto con entusiasmo dalla critica all'ultimo Festival di Cannes 2019, dove è stato presentato in anteprima fuori concorso e ha trionfato al San Sebastián International Film Festiva, dove è stato premiato come Miglior Film. The Specials - Fuori dal comune ha ricevuto otto candidature ai Cesar, gli oscar francesi. La pellicola arriva in Italia grazie a EuroPictures che la distribuirà nelle sale dal prossimo 29 ottobre.