The Society: il trailer della serie diretta da Marc Webb

The Society, la nuova serie di Netflix, viene introdotta da un teaser che svela i primi dettagli del progetto in arrivo in streaming il 10 maggio.

Al centro della trama c'è un gruppo di teenager che si ritrovano misteriosamente trasportati in una copia della loro città benestante del New England dove non c'è alcuna traccia dei loro genitori. La loro libertà sarà divertente e al tempo stesso davvero pericolosa. Mentre cercano di capire cosa è accaduto e come tornare a casa, i giovani devono stabilire un ordine e formare alleanze per poter sopravvivere.

Il teaser mostra una delle protagoniste mentre fa una drammatica telefonata alla madre in cui spiega che inizialmente la situazione era tranquilla prima che iniziasse a scoppiare il caos e i rapporti tra i ragazzi diventassero tesi, come dimostrano le sequenze che appaiono con un rapido montaggio.

La prima stagione di The Society, scritta da Chris Keyser e diretta da Marc Webb, è composta da dieci episodi e nel cast ci sono Rachel Keller, già star di Legion, Kathryn Newton, Alex Fitzalan e Kristine Froseth.

Ecco il video, in inglese e italiano: