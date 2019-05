The Society: su Netflix in streaming da oggi!

Maggio ormai è iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è The Society, la serie tv thriller originale basata su Il signore delle mosche di William Golding e diretta da Marc Webb!

The Society, la nuova serie di Netflix, racconta la storia di un gruppo di teenager che si ritrovano misteriosamente trasportati in una copia della loro città benestante del New England dove non c'è alcuna traccia dei loro genitori. La loro libertà sarà divertente e al tempo stesso davvero pericolosa. Mentre cercano di capire cosa è accaduto e come tornare a casa, i giovani devono stabilire un ordine e formare alleanze per poter sopravvivere.

The Society: Kathryn Newton, Jacques Colimon in una scena della serie

La prima stagione di The Society, scritta da Chris Keyser e diretta da Marc Webb, è composta da dieci episodi e nel cast ci sono Rachel Keller, già star di Legion, Kathryn Newton, Alex Fitzalan e Kristine Froseth. La serie è ispirata al famoso romanzo di William Golding - premio Nobel per la letteratura nel 1983 - intitolato Il signore delle mosche: al centro del libro un gruppo di ragazzi britannici bloccati su un'isola disabitata, alle prese con un disastroso tentativo di autogovernarsi. Il romanzo ha dato origine a due opere cinematografiche omonime, arrivate in sala nel 1963 e nel 1990.

The Society è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.