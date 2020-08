The Society e I Am Not Okay With This cancellate da Netflix dopo la prima stagione

Le due serie The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate a sorpresa da Netflix nonostante fossero state rinnovate per una seconda stagione.

The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate da Netflix a causa della pandemia, nonostante entrambi i progetti avessero già ottenuto l'approvazione per la produzione di una seconda stagione.

La scelta, secondo quanto riporta Deadline, è stata causata dall'impossibilità di stabilire le date previste per un possibile ritorno sul set, i problemi causati dal gestire gli impegni di un cast numeroso e l'aumento del budget legato alle misure di sicurezza da seguire per lavorare sul set.

I nuovi script di I Am Not Okay with This e The Society erano già stati scritti e, nel caso della serie con star Kathryn Newton, il cast pensava di dover iniziare il lavoro sul set tra qualche settimana. L'attrice e Gideon Adlon hanno voluto commentare tramite Instagram Live quanto accaduto e non ha avuto alcun problema nell'ammettere: "Mi si spezza il cuore, così tanto". Kathryn ha sottolineato: "Volevamo tutti tornare sul set. Tutto era scritto. Non riesco a crederci".

Adlon ha però aggiunto: "Decisamente è qualcosa che fa male ed è una grande delusione, ma alle volte funziona così. Non abbiamo alcun controllo su tutto questo".

Newton, nella seire creata da Chris Keyser, aveva il ruolo di Abbie Pressman e ha ribadito: "Volevamo tutti tornare sul set. Pensavamo, in realtà, che avremmo iniziato a girare piuttosto presto. Mi dispiace che abbiamo lasciato la storia con un tale cliffhanger, non volevamo accadesse". The Society raccontava la storia di un gruppo di teenager che si ritrovano a vivere in una copia della città del New England in cui vivono, priva però dei loro genitori.

Netflix ha dichiarato a Deadline: "Abbiamo preso la difficile decisione di non proseguire con la produzione della seconda stagione di The Society e I Am Not Okay With This. Siamo delusi nel dover prendere queste decisioni a causa delle circostanze create dal COVID e siamo grati a questi creatori, a tutti gi autori, al cast e alla troupe che hanno lavorato senza sosta per realizzare questi show destinati ai nostri membri in tutto il mondo".

I Am Not Okay With This era tratta dall'omonima graphic novel di Charles Forsman ed era stata diretta da Jonathan Entwistle. La protagonista era Sophia Lillis nel ruolo di una teenager che affronta il passaggio all'età adulta e l'apparizione di strani superpoteri.