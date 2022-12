The Smeds and the Smoos: il primo trailer del film animato BBC con Sally Hawkins come narratrice

The Smeds and the Smoos, il nuovo film d'animazione targato BBC, ha ora un primo trailer dando un assaggio della narrazione di Sally Hawkins.

The Smeds and the Smoos, il nuovo lungometraggio animato targato BBC, ha ora un primo trailer che regala qualche scena in anteprima tratta dal progetto.

Il video, pubblicato sul canale YouTube di Gruffalo World ci consente di dare una prima occhiata a trama e personaggi con la voce di Sally Hawkins.

The Smeds and the Smoos è una una libera rivisitazione del "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, trovando la sua ispirazione sulla carta stampata, essendo tratto dall'omonimo libro della scrittrice per bambini Julia Donaldson e dell'illustratore Axel Scheffler.

Nel suo cast di voci troviamo attori noti del piccolo e del grande schermo, includendo Adjoa Andoh, Bill Bailey, Meera Syal, Rob Brydon, Ashna Rabheru e Daniel Ezra.

Questa la sinossi riportata sotto al trailer: "Su un pianeta lontano, due famiglie si evitano da sempre. Gli Smed rossi non si mescolano mai con gli Smoo blu. Quando un incontro casuale permette alla giovane Smed Janet di diventare amica di Bill, uno Smoo, le loro famiglie cercano immediatamente di dividerli. Ma Janet e Bill escono di soppiatto per incontrarsi segretamente e crescendo si innamorano. Quando le famiglie scoprono la situazione inorridiscono, e così i due scappano a bordo del razzo rosso degli Smed per esplorare insieme l'universo. Rendendosi conto di aver perso i loro figli, nonna Smoo e nonno Smed sono costretti a lavorare insieme per cercare di ritrovare la giovane coppia. Riusciranno i due clan a scoprire come andare d'accordo?".