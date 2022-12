Queste oscure materie 3: BBC rilascia un nuovo trailer

La BBC rilascia l'ultimo trailer della terza stagione di Queste oscure materie che andrà in onda a partire dal 5 dicembre.

La BBC ha rilasciato l'ultimo trailer di Queste oscure materie 3, dramma fantasy giunto alla sua ultima stagione. I nuovi episodi, approderanno su HBO il 5 dicembre e sugli schermi italiani di Sky a partire dal primo gennaio.

Ogni settimana verranno rilasciati due episodi, fino al 26 dicembre, giorno in cui andrà in onda il finale di serie.

Il trailer rilasciato dalla BBC in queste ore, come riportato da Comingsoon, anticipa ancora una volta l'ultimo capitolo del viaggio di Lyra, interpretata da Dafne Keen, mostrando ai fan in attesa scene ricche di azione che arriveranno sin dal primo episodio.

Basato sulla serie di romanzi di Philip Pullman, Queste oscure materie racconta il viaggio e la storia di una giovane donna, coraggiosa anche se apparentemente ordinaria, proveniente da un altro mondo.

L'ultima stagione vedrà Will e Lyra viaggiare attraverso diversi mondi per ritrovarsi e proteggersi a vicenda.

Queste oscure materie 3: il trailer conferma un importante ritorno

Questa la sinossi ufficiale: "Nel capitolo finale di questa epica serie fantasy, Lyra e Will devono viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Mentre la grande guerra di suo padre contro l'Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile".

Nella terza stagione tornano Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson, Simone Kirby, Will Keen, Jade Anouka, Ruta Gedmintas, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda. Accanto a loro, si uniscono al cast Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jamie Ward, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison, Chipo Chung e Amber Fitzgerald-Woolfe.

Alla regia Amit Gupta, Charles Martin e Weronika Tofilska.

La serie è stata prodotta da Bad Wolf e New Line Productions, per BBC One e HBO.